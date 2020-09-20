İstanbul ve İzmir’de 121 FETÖ tutuklaması

İSTANBUL merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı. İzmir merkezli 28 ildeki FETÖ operasyonlarında da gözaltına alınan 53 kişiden 21'i tutuklandı. Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ üyesi oldukları suçlamasıyla yargılanan ya da haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı. Bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan 18 kişinin yakalanması sonrası jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.G, T.T, A.G, E.Ş, İ.E. ve U.Ö. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 Eylül'de bir otelin önündeki iskelede can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalanmıştı.