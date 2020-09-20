MSB'den İzmir'deki eğitim tatbikatı sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İzmir sularında yeni bir tatbikat eğitimi gerçekleştirdi.

EĞİTİM BAŞARIYLA YAPILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıların, İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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