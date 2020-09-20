Niğde'deki deprem anı kameralara yansıdı

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem, oldukça korkuttu. Deprem, Niğde'nin yanı sıra Adana ve Konya civarında da hissedildi. Deprem anı ise bazı mağazaların kameralarına yansıdı.

Son dakika! Deprem anı kamerada! | Video

ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Depreme markette yakalanan bir müşteri elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22:08'de meydana gelen ve büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen depreme market içinde yakalanan bir kişi elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı.

"KAÇIN KAÇIN!" DİYE BAĞIRDILAR

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşlar, 'Kaçın, kaçın' diye bağırdı. Bir aydınlatma dükkanında ise avizelerin 5.1'lik depremde sağa sola sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Dakika Haberi: Niğde’de korkutan deprem! Adana ve Konya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

İran hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına tepki gösterdi