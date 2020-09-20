SON DAKİKA! E-devlet'e yeni hizmetler geliyor!

e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.