SON DAKİKA HABERİ | Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

ESKİ ANAP GENEL BAŞKANI DA YALANLADI

Yılmaz ailesine yakın olan bir diğer isim eski ANAP Milletvekili Nesrin Nas, Mesut Yılmaz'ın durumunun kötüye gittiği yönündeki iddiaları yalanladı. Ölüm haberlerini "Umut falan kesilmedi" sözleriyle yalanlayan Nas, "Ağır operasyon sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Mesut Bey dirençlidir. Bunu da atlatacaktır" dedi.

MESUT YILMAZ KİMDİR

Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere / Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. Bölümü'nden mezun oldu. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi.