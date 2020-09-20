Sosyologlardan İmamoğlu’na tepki: Yapamayacağın vaadi neden verdin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim meydanlarında her mahalleye iki sosyolog vaadinde bulundu. Yerel seçim sonrası koltuğa oturduktan sonra ise vaat ettiği bir çok proje gibi bunu da unuttu. Dünya Sosyologlar Derneği üyesi bir grup sosyolog, İBB binasının bulunduğu Fatih Saraçhane'deki Anıt Parkı'nda bir araya gelerek İmamoğlu'nu protesto etti.Grup adına konuşan Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan seçim döneminde verdiği sözü yerine getirmesini istedi.Topçu, "Son yapılan yerel seçimlerde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesini açıklamasıyla sosyologlar sevinmiş ve sorunların bir bir halledileceğine dair umutlanmışlardı. Bu proje bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmamış ve sözler unutulmuştur. Dünya Sosyologlar Derneği olarak yaptığımız temaslar sonuçsuz kalmıştır" dedi.Kendilerinin bu konuda malzeme yapıldığını belirten Topçu, İBB Başkanı'na şöyle seslendi: "Seçimi kazanmasında bu projenin büyük katkısı vardır. Bu sayede oradadır. Seçime konu edilen bu önemli meslek mensupları olan sosyologlar soruyor 'Yapamayacağınız vaadinize bizi neden malzeme yaptınız?' Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir."