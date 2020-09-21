Ülkemizde salgına tedbiren devam eden uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak amacıyla ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından başlatılan Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyası büyük ilgi görüyor. Kampanyanın sağladığı bağışla beraber maddi durumu el vermeyen ancak bilgisayara ihtiyacı olan binlerce çocuğun yüzü gülecek. Peki, Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte detaylar…

HAYDİ ŞİMDİ DİZÜSTÜ LAPTOP KAMPANYASINDA NE KADAR KAÇ TL BAĞIŞ TOPLANDI?

Haydı Şimdi laptop kampanyası için ünlü isimler, spor ve iş dünyasından destekler gecikmezken milyonlarca vatandaş bağış projesiyle ilgili detayları merak ediyor. Acun Ilıcalı kampanyanın hedefinin 20 milyon TL olduğunu bildirmişti…