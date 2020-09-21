Ülkemizde salgına tedbiren devam eden uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak amacıyla ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından başlatılan Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyası büyük ilgi görüyor. Kampanyanın sağladığı bağışla beraber maddi durumu el vermeyen ancak bilgisayara ihtiyacı olan binlerce çocuğun yüzü gülecek. Peki, Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte detaylar…
Haydı Şimdi laptop kampanyası için ünlü isimler, spor ve iş dünyasından destekler gecikmezken milyonlarca vatandaş bağış projesiyle ilgili detayları merak ediyor. Acun Ilıcalı kampanyanın hedefinin 20 milyon TL olduğunu bildirmişti…
EN YÜKSEK BAĞIŞI KİM YAPTI?
Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı bağış miktarını duyunca alkışladı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'in oğlu.
EN YÜKSEK 2. BAĞIŞI YAPAN KİŞİ KİM?
Dizüstü bilgisayar kampanyasında gecenin en yüksek ikinci bağışı kamuoyunda pek bilinmeyen bir isimden geldi. Gülderen Holding'in başkanı Kerem Gülderen canlı yayına bağlandı ve 700 bin lira bağışladıklarını duyurdu. Kerem Gülderen'in şirketi enerji sektöründe hizmet veriyor.
TÜRK KIZILAY'INDAN BAĞIŞ
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, canlı yayına bağlanarak, 250 bin TL destek verdiğini açıkladı.
BİLGİSAYAR KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?
TV8 ekranlarından canlı oalrak düzenlenen Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası, MEB desteği ile gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra spor ve iş dünyasından da destekler gecikmedi. Ilıcalı, şimdiye kadar toplanan bağışların 7 milyona yaklaştığını ve hedefin 20 milyon olduğunu belirtti.