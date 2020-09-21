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dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Tv8 kanalının sahibi ünlü yapımcı ve sunucu ; koronavirüs salgını nedeniyle eğitimini uzaktan eğitim yoluyla sağlayan milyonlarca öğrencinin yüzünü güldürecek bir projeye imza attı. dizüstü laptop kampanyası adı altında yürütülen projeye ünlü isimlerin yanı sıra spor ve iş dünyasından da çok sayıda destek geldi. Peki, Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:40 ABONE OL
Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Ülkemizde salgına tedbiren devam eden uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak amacıyla ünlü televizyoncu tarafından başlatılan dizüstü laptop kampanyası büyük ilgi görüyor. Kampanyanın sağladığı bağışla beraber maddi durumu el vermeyen ancak bilgisayara ihtiyacı olan binlerce çocuğun yüzü gülecek. Peki, Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı? İşte detaylar…

HAYDİ ŞİMDİ DİZÜSTÜ LAPTOP KAMPANYASINDA NE KADAR KAÇ TL BAĞIŞ TOPLANDI?

Haydı Şimdi laptop kampanyası için ünlü isimler, spor ve iş dünyasından destekler gecikmezken milyonlarca vatandaş bağış projesiyle ilgili detayları merak ediyor. Acun Ilıcalı kampanyanın hedefinin 20 milyon TL olduğunu bildirmişti…

Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

EN YÜKSEK BAĞIŞI KİM YAPTI?

Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. bağış miktarını duyunca alkışladı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi Enver Yücel'in oğlu.

EN YÜKSEK 2. BAĞIŞI YAPAN KİŞİ KİM?

Dizüstü bilgisayar kampanyasında gecenin en yüksek ikinci bağışı kamuoyunda pek bilinmeyen bir isimden geldi. Gülderen Holding'in başkanı Kerem Gülderen canlı yayına bağlandı ve 700 bin lira bağışladıklarını duyurdu. Kerem Gülderen'in şirketi enerji sektöründe hizmet veriyor.

TÜRK KIZILAY'INDAN BAĞIŞ

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, canlı yayına bağlanarak, 250 bin TL destek verdiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

BİLGİSAYAR KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

TV8 ekranlarından canlı oalrak düzenlenen - MEB Yardım Kampanyası, MEB desteği ile gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra spor ve iş dünyasından da destekler gecikmedi. Ilıcalı, şimdiye kadar toplanan bağışların 7 milyona yaklaştığını ve hedefin 20 milyon olduğunu belirtti.

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Acun Ilıcalı Haydi Şimdi dizüstü laptop kampanyasında ne kadar, kaç TL toplandı? Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış toplandı?
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