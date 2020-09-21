Bursa'da halaylı düğüne 13 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı. Sokağa giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.



Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu?nca alınan kurallara uymayan 3 düğün sahibine 3 bin 150?şer liradan toplamda 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900?er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.