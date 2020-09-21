E-devletten yeni uygulama! Artık oradan rahatça ulaşılacak

ARAÇLARI YÖNETECEK

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla SGK'nın 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti: "Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar."