Ermenistan PKK’dan terörist ithal ediyor

Yabancı Terörist Savaşçı kavramını duymuşsunuzdur. Kısaca YTS diyorlar. Örgütlerde para veya herhangi bir başka motivasyon karşılığında savaşan paramiliter kadroları ifade etmek için kullanılıyor. Bir başka deyişle o örgüt içinde ideolojik bir gerekçeyle bulunmuyorlar ama örgütte terörist faaliyet yürütüyorlar. Bir tür 'lejyoner terörist' olarak nitelendirebilirsiniz.

Vekâlet savaşlarının revaçta olduğu günümüzde YTS'lerin önemi arttı. Bu bir sır değil. Benim sabah.com.tr'deki bu ilk yazımda size vereceğim yeni bilgi ise -sonda söylenmesi gerekeni başta söylersek- tam olarak şu: Örgütlerin YTS'leri kullandığı vaki, ancak bir örgütün bir devlete kendi silahlı unsurlarını ihraç ettiği görülmüş değil. İşte terör örgütü PKK bunu yaptı, yapıyor. Terörist ihraç ediyor.

15 BİN TERÖRİST İÇİN PAZARLIK

Gazeteciliğin temel prensibi olan 5N 1K ilkesi gereğince haberin bütün unsurlarını şöyle özetleyelim:

Ne: PKK, kadrosundaki 15 bin teröristi Ermenistan'a vermeyi teklif etti.

Nerede: Bu soruyu nereden nereye diye açarsak Irak'tan Ermenistan'a… (Bu arada görüşmeler hem Irak'ta, hem Ermenistan'da yürütüldü)

Ne zaman: 2020 Haziran'ından beri PKK ve Ermenistan arasındaki görüşmeler sürüyor.

Nasıl: Ermenistan devlet yetkilileri fütursuz bir biçimde PKK yöneticileriyle sık sık bir araya gelip görüşerek bu süreci yürütüyorlar.

Niçin: Haberciliğin altın ilkesinin bence bu en önemli sorusunu bu haber özelinde şöyle yanıtlayabiliriz: 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mottosuyla hareket ediyorlar. Ermenistan, Türkiye yanlısı Azerbaycan'a, Türkiye düşmanı PKK'lı teröristler üzerinden de saldırmak istiyor. PKK için de aynı şey geçerli.

Kim: Haberin öznesi Ermenistan ve PKK. Ama asıl özne Ermenistan. Çünkü ilk kez bir devlet kendi bünyesine terör örgütünden unsurlar katmış oluyor. Olacak iş değil. Her ne kadar devlet geleneğine sahip olmasa da bir devlet kendini bu kadar düşürmemeli.

Öte yandan aldığım bilgiye göre Libya'daki darbeci Halife Hafter güçlerine de silahı unsur göndermiş PKK. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun.

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TÜRKİYE'DEN SONRA IRAK'TA DA BARINAMIYORLAR

Peki, terör örgütü PKK bunu neden yapıyor? Sebebi açık: Örgütün 2015'te hezimete uğradığı hendek kalkışmalarından sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde barınabilme imkân ve ihtimali minimize edildi. Dahası 2018'den sonra Kuzey Irak'ta başlayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede kalıcı üsler kurmasına vesile olan operasyonlar nedeniyle örgüt Irak'ta da sıkışmış vaziyette. Terörist unsurlar, örgütün ikiz kardeşi PYD tarafından domine edilen Suriye sahasından başka yerde işe yaramıyor. Bir anlamda 'Silahlı unsurlar burada operasyonlar sonucunda öleceklerine Ermenistan'da Azerbaycan ve dolayısıyla Türkiye karşıtı vekâlet savaşı yürütsün' diye düşünüyor PKK yönetimi.

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Buna bir de Azerbaycan ile çatışma ortamında yıpranan Ermenistan ordusundaki 'personel krizi'ni ekleyin. Bu kapsamda diaspora organizasyonları aracılığıyla görüşen PKK'nın yeni planı, uzun yıllardır kullandığı Irak alanının yanı sıra, bazen Suriye ve Lübnan alanından da Ermenistan'a silahlı unsur kaydırmak. PKK, bu kapsamda 15 bin mensubunu Irak'tan Ermenistan'a getirmeyi teklif etti. Ermenistan da buna sıcak bakıyor.

LÜBNAN SALDIRISINDAN SONRA 500 KİŞİ…

Olayın Lübnan boyutu ile ilgili de bir bilgi vereyim: Beyrut patlamasından sonra Ermenistan'a Lübnan halkı ile dayanışma kapsamında getirilen ve sivil oldukları iddia edilen 500 kişilik grubun da işgal altındaki bölgelere çatışma amacıyla gönderilen paramiliter unsurlar olduğu yönünde kuvvetli istihbaratlar mevcut. Bu da Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Ağustos 2020'de onayladığı 'Sivil milis güçlerin desteklenmesi' kararıyla paralel.

Yazının başında Yabancı Terörist Savaşçıları 'para' veya bir başka herhangi motivasyon karşılığında örgütlere çalışan paramiliter unsurlar olarak tanımlamıştık.

Paramiliter terimi ise işlev ve örgütlenme olarak askeri, ancak düzensiz gönüllülerden oluşan ve devletçe desteklenen yapıları ifade etmek için kullanılıyor. Para, Yunanca 'harici' anlamına geliyor. Militer ise malum askeri demek. Paramiliter terimini, para kavramının Türkçe'deki karşılığı bağlamında YTS'lere uyarlamak da mümkün. Para karşılığı silahlı terör faaliyeti yürütenler yani. PKK bu bağlamda Ermenistan'a terörist ihraç ediyor. Ermenistan da PKK'dan bu bağlamda terörist ithal etmiş oluyor.

İlk yazının son sözü şu olsun: Türkiye elbette bütün bu süreçleri yakından takip ediyor. Ben biliyor, yazıyorsam devlet de izliyor, not alıyor elbette.