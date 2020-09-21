HDP, PKK ve FETÖ ile birleşip canımızı aldı

Diyarbakır'da oğlu PKK tarafından kaçırılan anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'da annelerin Diyarbakır HDP İl binası önünde başlattığı evlat nöbeti, 384'üncü gününe girdi. 150 ailenin sürdürdüğü evlat nöbetindeki ailelerden Abdullah Demir, 5 yıl önce fırında çalışan oğlu Fatih Demir'i kurtarmak için yıllarca peşinde koştuğunu söyledi. "Benim eylemim 2015'ten beri dağlarda gezerek başladı" diyen baba Demir, "Tam tamına 1 yıl dağda geçirdim, peşlerini bırakmadığım için bana silah sıktılar. Biz senin evladını vermiyoruz dedi. Kurban Bayramı'nda bile millet camiye giderken ben dağlarda evladımı arıyordum o gün bana silah sıktılar, ben onların peşini bırakmadım. Bunlarda vicdan, merhamet yok gençleri ve kızları dağa HDP mahkum etti. Bunlar PKK ve FETÖ ile birleşerek canımızı aldılar. Dünyaya sesleniyorum bu insanlığa yakışmaz, insanlıktan da nasibini almamışlar. Allah'ın izni devletin gücüyle ben çocuğumu alacağım onlardan" dedi.Dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemine sürdüren anne Zümrüt Salim ise, çocuğu kaçırılan aileleri evlat nöbetine davet ederek, "Allah'ın izniyle, devletin gücüyle oğlumu alacağım. HDP, oğlumu Kuran kursunda kaçırıp bu binaya getirdi. Bir ay bu binada tutup eğitim vermişler, sonra dağa gönderip PKK'ya teslim etmişler. Bütün annelere de sesleniyorum, gelip birlik olsunlar, çocuklarını istesinler" dedi.