İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddialarında şaşırtan savunma: Amacım kadını korumaktı!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI İDDİASI!
Kendisinin takip ettiği ileri sürülen kadın iddiaya göre olay nedeniyle şikayetçi olmadı.
"KADINI KORUMAYA ÇALIŞIYORDUM!!!"
Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. SABAH'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı" dedi.
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ŞAŞIRTAN İFADELER!
Şahsın verdiği ve görüntüler nedeniyle inanılması neredeyse imkansız olan ifadeler şöyle son buldu;
Bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım. Beni linç ettiler. İşimden ve evimden oldum. İnsanların yüzüne bakamıyorum" diyerek olayda yanlış anlaşılmasına neden olan şahıslardan şikayetçi oldu.
NE OLMUŞTU?
Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden 23 yaşındaki Ö.K. isimli genç kadının yanına oturdu.
Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti.
GÜVEN GÜÇLERİ TAKİBE ALDI
Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.
SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU
Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.
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