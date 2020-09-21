İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddialarında şaşırtan savunma: Amacım kadını korumaktı!

"KADINI KORUMAYA ÇALIŞIYORDUM!!!"

Sezer T. isimli 30 yaşındaki genç adam, hakkında çıkan haberler nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. SABAH'a konuşan genç, "Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler. Ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım. Amacım taciz etmek değildi. Tek amacım kendisini korumaktı" dedi.

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ŞAŞIRTAN İFADELER!

Şahsın verdiği ve görüntüler nedeniyle inanılması neredeyse imkansız olan ifadeler şöyle son buldu;