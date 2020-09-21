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‘Mahrem imam’ özel okulda yakalandı

Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
AFYONKARAHISAR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda HTS analizlerinden, örgütün 'mahrem imamı' olduğu belirlenen S.K.'nin, Konya'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte özel bir okulda görevli olarak çalışan şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Konya'daki işlemleri tamamlanan S.K., soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a gönderildi.
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‘Mahrem imam’ özel okulda yakalandı
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