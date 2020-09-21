Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor

Eskibaşbakanlardan Mesut Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi görüyor. Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım. Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez" dedi. 2017'de oğlunu kaybeden Yılmaz, 2019'da akciğer ameliyatı olmuş geçen mayıs ayında ise beyin ameliyatı geçirmişti.