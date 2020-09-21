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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Son dakika: 'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Son dakika: 'da polis ekipleri tarafından durdurulan sürücü hakim Hayrettin Yavuz çıktı. Yavuz, polislerin kendisini araçtan indirmesine sinirlenerek, şiddete başvurdu. Polis ekipleri, hakimi sakinleştirmek ve onun sağlığı için arabayı almak zorunda olduklarını bildirdi. Hakim bir tülü sakinleşmezken, dengesini kaybederek yere düştü. Polisler hakimi hastaneye götürürken, şikayetçi olmadı. Yavuz, hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturmanın selameti için Yavuz, 'a gönderildi.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:53 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:05 ABONE OL
Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

'da hakim Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yavuz'un, polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.

Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde 'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti | Video

Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti.

Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.D airesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Hakimliği'ne atandı.

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Son dakika: Adana'da sarhoş hakim polislere saldırdı! Görüntüler büyük tepki topladı...
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