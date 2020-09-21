Son dakika: İYİ Parti'de tasfiye krizi! Kurultay sonrası ortalık karıştı: Koltuk sizde, adamlık bizde kalsın...

İYİ Parti'de 2.Olağan Kurultay sonrası ortalık karıştı. Partinin ağır toplarını tasfiye etmek için hazırlanan liste ortaya çıkınca, merkez yönetimde büyük çatlak oluştu. Tasfiye edilmek istenen isimler arasında yer alan İsmail Koncuk ve Aytun Çıray sosyal medya hesaplarından sert açıklamalar ile tepki gösterdi.

GİK LİSTESİ KRİZ ÇIKARDI

İYİ Parti 2.Olağan Kurultayı dün gerçekleşti. Genel Başkanlık koltuğunda oturan Meral Akşener, tek aday olarak seçime girdi, oyların tamamını alarak yeniden seçildi. Ancak kurultay sonrası liste krizi çıktı. GİK'ten tasfiye edilmesi istenen isimler için verilen liste merkezde çatlak oluşturdu.

KİMLERİN TASFİYESİ İSTENDİ?

İYİ Parti 2.Olağan Kurultayı'nda tasfiye edilmek istenilen isimlerin yer aldığı bir liste ortaya çıktı. Listede Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Ayhan Erel isimleri yer aldı.

İSMAİL KONCUK ÇILGINA DÖNDÜ: ADAMLIK BİZDE, KOLTUK SİZDE KALSIN

Sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösteren İsmail Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış.Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun." dedi.

BİR TEPKİ DE AYTUN ÇIRAY'DAN

Partinin ağır toplarından Aytun Çıray da durum karşısında sessizliğini bozdu. Çıray yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir.

Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!