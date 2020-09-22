'28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu: Genç kızları okula almadığım için pişman değilim

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini açıkladı.

AYARSIZ VE BİLGİSİZ İFADELER: BAŞÖRTÜSÜ TÜRKLÜKTEN UZAKLAŞTIRIYOR!!!

Alemdaroğlu kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerle ilgili pişmanlık duymadığını belirtirken başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söyledi.

Kemal Alemdaroğlu'nun yıllar geçse de değişmeyen zihniyeti... "Başörtüsü yasağını hiçbir zaman hata olarak görmedim" | Video

Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

28 Şubat'ın başörtü zulmü mağduru o günleri anlattı