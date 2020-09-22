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'28 Şubat'çı : Genç kızları okula almadığım için pişman değilim

28 Şubat'ın baş aktörlerinden, o dönem tüm enerjisini 20 yaşındaki başörtülü genç kızların okullara girmemesi için harcayan eski Rektör çıktığı programında yasakçı, ayrımcı ve zalim zihniyetini hiç değiştirmediğini gösterdi. Başörtüsünü Türk olmak ya da olmamak ile ilişkilendirecek kadar ileriye giden Kemal Alemdaroğlu bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:58 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:02 ABONE OL
'28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu: Genç kızları okula almadığım için pişman değilim

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini açıkladı.

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Alemdaroğlu kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerle ilgili pişmanlık duymadığını belirtirken başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söyledi.

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Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

28 Şubat'ın başörtü zulmü mağduru o günleri anlattı

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'28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu: Genç kızları okula almadığım için pişman değilim
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