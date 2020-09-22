Başkan Erdoğan'dan Akdeniz mesajı! Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'le ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında: "Akdeniz'de Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Diyalog ve iş birliği tesisi için tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: "Akdeniz’de Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur." | Video