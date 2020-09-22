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Başkan Erdoğan'dan mesajı! olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur

Başkan sosyal medya hesabından Doğu 'le ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında: "Akdeniz’de olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Diyalog ve iş birliği tesisi için tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 22:03 Son Güncelleme: 22.9.2020 22:13 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Akdeniz mesajı! Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'le ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında: "Akdeniz'de Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Diyalog ve iş birliği tesisi için tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: "Akdeniz’de Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur." | Video

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Başkan Erdoğan'dan Akdeniz mesajı! Türkiye olmadan atılacak adımların başarı şansı kesinlikle yoktur
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