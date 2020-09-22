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Çamlıca'daki vericilerin yıkımına başlandı!

'da bulunan 'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm artık yeni kuleden yapılıyor.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:16 Son Güncelleme: 22.9.2020 12:17 ABONE OL
Çamlıca'daki vericilerin yıkımına başlandı!

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.

Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı.

Çamlıca'daki vericilerin yıkımına başlandı! A Haber Çamlıca Kulesi'nde | Video

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca'daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi'ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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Çamlıca'daki vericilerin yıkımına başlandı!
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