Corona virüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım...

Bilim adamları da özellikle solunum yolu, kalp, şeker ve diyabet gibi rahatsızlığı bulunan hastalar ile ileri yaştaki kişilerin kendilerini çok iyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak dünya genelinde mucize olarak değerlendirilebilecek, 100 yaşının üzerinde birçok kişi virüse yakalanmasına rağmen gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu kişilerden biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan oldu.



