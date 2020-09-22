Firari Can Dündar için geri sayım başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargıya sızdırdığı elemanları, 1 ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde Hatay ve Adana'da MİT TIR'larına operasyon yapmış, 29 Mayıs 2015'te de Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar'a TIR'ların görüntülerini yayınlatmışlardı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar'a "Devletin gizli bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası vermiş, Yargıtay bu kararı bozarak Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine hükmetmişti. Bozma kararının ardından mahkeme yeniden yargılamaya başlamış, ancak Dündar'ın 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini bırakıp yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. Can Dündar mahkemenin hiçbir tebligatına cevap vermeyince mahkeme Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bültenle aranma kararları çıkarmıştı. Almanya'ya kaçan Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı'nın bu ülkeye yaptığı talep de bu zamana kadar sonuçsuz kaldı.





SON ÇAĞRI



Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'a gazete ilanıyla açık çağrı yaptı. Önceki gün Milliyet gazetesinde yayınlanan ilanda Dündar, 15 gün içinde Türk adli makamlarına teslim olması konusunda son kez uyarıldı. Bu süre içinde teslim olmaması halinde kaçak olduğuna karar verileceği belirtildi. Can Dündar bu süre içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulmasına hükmedilecek. Dündar'ın İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum'da çeşitli taşınmazları bulunuyor.



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