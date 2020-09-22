İstanbul'un göbeğinde isyan! İBB 9 aydır Beyazıt esnafı ve sahafları mağdur ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1 yıldır bitmeyen çalışması İstanbul Sahaflar ve Beyazıt esnafını isyan etme noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Devlet Kütüphanesinin önünden Sahaflat çarşısına kadar uzanan yolda Ocak ayında yağmur suyu tahliye döşeme çalışması başlattı. Buranın önü 9 aydır taşları sökülmüş vaziyette çalışma yapılacağı söylenen bölgede esnaf mağdur ediliyor. Yüzlerce binlerce turist kafilesinin geçtiği yerde esnaf "İnsanlara bunu mu gösterecektik biz?" dedi.

ÇALIŞMA DA TAMAMLANMADI

Yağmur suyu tahliyesi için yapıldığı söylenen çalışmadan da haber ve netice alamayan esnafın dükkanını su da bastı.

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TAŞLARINI BAŞKA YERE GÖTÜRMÜŞLER!

İşçiler bu taşları söküp başka yerde kullanmak üzere götürdü. Süleymaniye'ye giden yerde ızgara kenarlarına bu taşları döşediler. İBB meydan düzenlenince oranın da tamamlanacağını belirtti. Esnafın ne kadar bekleyeceği bilinmiyor.

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