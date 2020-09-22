Oruç Reis’in Kaptanı Cankat Uzşen: En büyük hayalim bu gemide çalışmaktı

Denizlerimizin röntgenini çeken MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, bir TV kanalına ve Anadolu Ajansı'na konuştu. İşte kaptanın gurur kabartan sözleri;Çalıştığım gemiler içinde yabancı ve Türkiye bayraklı gemiler vardı. Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk. Kavuştuktan sonra bunlara bakarak acaba bir gün bizlere nasip olur mu Oruç Reis'te çalışmak derdik. Çabaladık, çok çalıştık, mesleğimizde doğru şekilde ilerledik. Bu sayede şimdi buradayız. Bu, benim ve personelimiz için büyük bir şans.Demre-1 lokasyonuna 9 Ağustos'ta hareket etmeden önce 35 günlük yoğun çalışma programı için gemimiz Antalya Limanı'na geldi. Burada kumanya, malzeme, yakıt ve su ikmalleri yapıldı. Personel arasında da devir teslimin yapılmasının ardından 10 Ağustos'ta Navtex (Denizcilere Duyuru) mesajıyla proje sahasına intikal ettik.Gemimizde kaptan, güverte ve makine zabitleri, gemi adamları ile jeofizik operasyonlarında görevli teknik personelle toplam 54 kişi var. Ekip sürekli gemideydi herhangi bir değişim olmadı. Pandemi sürecinde kurumumuz gerekli tedbirleri aldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gemiye katılırken yapılan sağlık kontrolleri, gemiye gelirken kurum tarafından servis ayarlanması gibi uygulamalarla biz bu süreci herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık.12'şer saat çalışacak şekilde iki vardiya düzeni var. Yaptığımız iş hassas. Bu yüzden dinlenme çok önemli. Gemimiz tüm uluslararası sularda çalışan sismik gemilerdeki olanaklara sahip. Personelimiz televizyon seyredebiliyor, dinlenme salonunda oturup çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Kütüphanemiz, masa tenisimiz ve spor salonumuz var. Ayrıca internete erişim imkanımız var. Tüm personelimiz istirahat saatlerinde tüm bunlardan sınırsız şekilde faydalanabiliyor.Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi.SİSMİK araştırma gemilerinde faaliyetleri sırasında iki tane sivil, ayrıca koruma ve destek amaçlı açık deniz romörkorü eşlik ediyor. Bizim durumumuzda bazı ülkeler bölgemizi sıcak çatışma alanı olarak adlandırıyor ama bizim Mavi Vatan olarak kabul ettiğimiz bölgede, aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı önlemler ve tedbirlerle beraber, operasyonumuz sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Devletimiz de herhangi bir olay yaşanmasına müsaade etmedi. Gemimiz 2 sivil destek ve koruma gemisiyle çalışıyor, dünya genelinde böyle uygulama ama biz bunun dışında Türk donanmasına ait 6-10 arasındaki ayrıca geminin ayrıca bizimle beraber göreve gitmesiyle beraber, moral ve motivasyonumuz ekstra yükselttiğini gördük.Reis gemimize , Mavi Vatan mücadelemizde desteklerini ve dualarını esirgemedikleri için tüm halkımıza çok teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi diğer gemilerimizde, sismik araştırma ve sondaj gemilerimizin faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.