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Son dakika: Adalet Bakanı Gül resmen duyurdu! İlan yayınlandı

: Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:40 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Gül resmen duyurdu! İlan yayınlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.

Hakim ve savcı adaylarına seslenen Bakan Gül: Aklınızı muhakemenizi kimseye kiralamayın. Geçmişte bunu gördük. Anayasadan değil Pensilvanya'dan akıl alanların halini gördük. Birileri sosyal medyadan yazıyor. 'Adalet Bakanı bunu niye tutuklamıyor, şu niye tutuklanmıyor' diye. Bunlar eski alışkanlıkların ürünü. Bu tür hukuk dışı yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.

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Son dakika: Adalet Bakanı Gül resmen duyurdu! İlan yayınlandı
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