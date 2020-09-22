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Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 19:02 Son Güncelleme: 22.9.2020 19:21 ABONE OL
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama
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