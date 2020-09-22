Son dakika: Cübbeli Ahmet Hoca'nın, 'Selefi dernekler silahlanıyor' sözleri sonrası harekete geçildi! Yeni gelişme var...

Ahmet Mahmut Ünlü, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Ünlü'nün bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir televizyon programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'selefi' derneklerinin silahlandığı iddiası üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.

Ersoy, "Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir." demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı'nı söylemiş. Savcılığın kendisini çağırması durumunda ise, 150'sinin ismini sayabileceğini belirtmişti.