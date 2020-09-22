Tecavüz skandalı Türkiye'nin gündemine oturmuştu! CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı

'O KADINI TANIMIYORUM'

Hürriyet'in haberine göre; S.T.'ye yönelik 2 ay boyunca cinsel saldırının yaşandığı iddia edilen çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde, "Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi" dedi. "Kadının yüzünü bile görsem tanımam" diyen Ç., sahibi olduğu çiftlik evine aileleri ile gittiklerini söyleyerek "Söz konusu çiftlik evinde ne S.T.'ye cinsel saldırı oldu. Ne de aramızda grup seks yapıldı. Söz konusu kadınla hayatım boyunca bir araya gelmedim" dedi.