Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında dualarla anıldı

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve akşam namazının ardından başlayan anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş katıldı.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imam ve müezzinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ettiği programda, hafız ve mevlidhanlar Metin Çakar, Emrullah Akbaş, Abdullah Kılıç, Şükrü Asıleren, Ferruh Muştuer ve Aziz Hardal, Süleyman Çelebi'nin Mevlid Mesnevisi'ni seslendirdi.

Yatsı ezanına kadar süren anma programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.