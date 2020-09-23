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Apartmanın bodrumunda 21 düzensiz yakalandı

’nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın katında daha sonra yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışacakları belirlenen Afgan uyruklu 21 düzensiz yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:53 ABONE OL
Apartmanın bodrumunda 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir apartmanda çok sayıda yabacı uyruklunun kaldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre binanın bulunduğu adresi takibe aldı. Ekipler tarafından apartmana düzenlenen operasyonda binanın bodrum katında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler işlemlerinin arından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Apartmanın bodrumunda 21 düzensiz göçmen yakalandı
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