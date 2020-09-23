Barikat kurup kurtuldular

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Ö'nün yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Ameliyathanedeki sedyelerle kapıya barikat kuran sağlık görevlileri, polisin saldırganları uzaklaştırmasının ardından görevlerine döndü. Bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi. Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı. Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek. Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir" değerlendirmesinde bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, saldırıyı kınarken, "Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin de faillerin hak ettikleri cezayı bulacağını söyledi.Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.