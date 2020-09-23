CHP’de şimdi de ‘Kürtçe eğitim’ tartışması

Partisinin olağan büyük kurultayında '2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' adı altında Kürt meselesi ile ilgili mesaj vererek HDP'ye göz kırpan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci hamlesini merkezi Londra'da bulunan Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) toplantısında yaptı. Kılıçdaroğlu'nun video konferansla katıldığı toplantıda anadilde Kürtçe eğitimle ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu, "Çocuğun ilk iki veya üç okul yılında eğitimini asıl olarak anadilde yapması, paralel olarak resmi dili de öğrenmesi, üçüncü ve dördüncü sınıfta resmi dile geçmesi, bir çözüm yolu" dedi. Kılıçdaroğlu'nun partisinin yetkili organlarında konuşulmadan bu öneriyi dile getirilmesi parti içinde tepki çekti. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi, HDP'yle ittifak kapısını açık tutmak için atılan bir adım olarak değerlendirildi.