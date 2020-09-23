Görüşme ve diyaloğa hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü formatta bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye- AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.Başkan Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti. Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti. AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydeden Erdoğan, Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını ifade etti. AB'nin Türkiye ile sağlıklı bir iş birliği geliştirilmesinin bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Merkel ve Michel'in Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Öte yandan, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi, güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.Genel Kurulu, 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle New York'taki BM Genel Merkezi'nde bulunamayan dünya liderleri, "Kovid-19'la Mücadele ve Çoktaraflılık" temalı 75. Genel Kurul'a video mesajlarını gönderdi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından üçüncü sırada konuşan Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:BM başta olmak üzere çok taraflı örgütlerin reform ihtiyacı bulunuyor. Mevcut küresel mekanizmaların salgın krizinde ne kadar etkisiz kaldığını gördük. "Dünya beşten büyüktür" tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. Güvenlik Konseyi yeniden yapılandırılmalı.Buradan salgında tıbbi malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmalarının rekabet konusu yapılmaması çağrısı yapıyorum.Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini artırıyor. "Asrın Anlaşması" adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince, İsrail bu kez işbirliklerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir. Türkiye olarak, Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz.Doğu Akdeniz'de, ne de başka bir bölgede, kimsenin hakkında, hukukunda, meşru çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Ancak, ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarının çiğnenmesine, çıkarlarının yok sayılmasına da göz yumamayız. Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı burada tekrarlamak istiyorum. Bu amaçla, bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz.AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezde gerçekleştirilen MKYK toplantısında konuşulan konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın maksimalist bir şekilde, kimsenin kabul etmediği haritayla birtakım projelerin peşinde koştuğunu kaydeden Çelik, Türkiye'nin devlet aklının bütün sorunları çözecek kapasitede olduğunu vurguladı. "Sahada çatışmaya girmek herkesin yapabileceği işler" ifadesini kullanan Çelik, şöyle konuştu: "Diplomatik geleneğe sahip devletler, bütün bunlardan kaçınarak konuları çözerler. Sahada ise hak ve menfaatlerimizi gasp etmek isteyenlere, bunu denemelerini asla önermeyiz. Bunun sorumlusu biz olmayız. Biz müzakere ve diplomasi devletiyiz, köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz." ANKARAYUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı" açıklamasını yaptı. İstikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60'ıncı tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı.BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na ilk Türk başkan olarak hitap eden Volkan Bozkır, Kovid-19'la ilgili şunları söyledi: "İnsanlık olarak, bu derece yakınımızda olan bir tehditle ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bugün, farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz. Bugün, bu küresel sorunu çözmek için çabalarımızı birleştirmek ve hiçbir ihtiyaç sahibinin, bu gayretlerimizin yaratacağı imkanlardan yararlanamaz durumda kalmamasını temin etmek mecburiyetindeyiz."