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İddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 14:09 Son Güncelleme: 23.9.2020 14:40 ABONE OL
İddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

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Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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İddianame hazırlandı! İstenen ceza belli oldu
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