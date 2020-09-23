Oda TV’nin sakladığı gerçek ortaya çıktı: 'Akademisyen’ FETÖ’den gözaltına alındı, ByLock çıktı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)'nde bu yıl akademisyen olarak göreve başlayan Murat Anıl Varol'un 2016 yılında Ankara Ünivertsitesi Hukuk Fakültesi önünde elindeki oyuncak silahla çektirdiği fotoğraf gündeme gelmişti.

Oda TV'nin bugün istifa ettiğini yazdığı Murat Anıl Varol ile ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı. Varol'un öğrencilik yıllarında Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Engin kod adını kullandığı öğrenilen Varol'un 2013 sonrasında 'renklenerek' milliyetçi olarak bilinen kimseler ile arkadaşlık edip kendisini gizlediği ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock listesinde yer alan babasının üzerine kayıtlı GSM hattının gerçek kullanıcısı olduğu anlaşıldı.



Varol'un Bylock üzerinden binlerce iletişim kaydının bulunduğu belirlendi. Bu tespitler ardından şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burdaki işlemleri ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik ise sorgusunu yaptığı Varol'u serbest bıraktı. Bu durum adli çevrelerce yadırgandı.

Oda TV bu gerçeği bilmesine rağmen haberine taşımayıp yalnızca istifa ettiğini yazması dikkat çekti.

FETÖ'NÜN YAPTIĞI RENKLENDİRME NEDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), üyelerini deşifre olmamaları için "renklendirme" yöntemiyle tarikatlara ve bazı partilere sızdırıp kamufle etmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.