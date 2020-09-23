Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda bir görüşme yaptı. Bu görüşmede gündeme dair konular ele alındı.

GÖRÜŞMEDE DOĞU AKDENİZ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

'GERGİNLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ VE DİYALOG MESAJI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

"TÜRKİYE SAĞDUYULU VE SOĞUKKANLI TAVRINDAN TAVİZ VERMEDİ"



Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

"UZLAŞIYA VARILMASINI SAMİMİYETLE ARZU EDİYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE DE DEĞİNİLDİ

NATO'daki ayrıştırma çalışmasında, Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.

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