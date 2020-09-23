Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 23 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 23 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

23 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.102

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.767

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 72

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.027

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 114.311

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.692

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.261