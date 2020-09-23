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SON DAKİKA! önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

ve servisçiler yaşadıkları sorunlarını dile getirmek üzere 'nin Saraçhane'deki binası önünde basın açıklaması için toplandı. Taksici ve servisçilerin konvoyu havadan görüntülendi. Günlerdir tartışma konusu olan plaka ve diğer uygulamalar nedeniyle İBB önünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Saraçhane'den son dakika ayrıntıları

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:29 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:35 ABONE OL
SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

Taksici ve servisçiler yaşadıkları sorunlarını dile getirmek üzere İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde basın açıklaması için toplandı. Taksici ve servisçilerin konvoyu havadan görüntülendi.

İşte Saraçhane'den ayrıntılar;

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

İBB ÖNÜNE GELDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasını protesto amacıyla taksici ve servisçiler konvoy halinde Saraçhane'de bulunan belediye binası önüne gelerek eylem yaptı.

İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan taksici ve servisçiler, Vatan Caddesi'nde buluştuktan sonra konvoy halinde İBB binası önünde geldi.

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Taksiciler yarın gerçekleşecek olan UKOME toplantısı öncesi burada açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri İBB önünde eylem yaptı.

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçülerinin eylemi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında 10 bin yeni servis plaka vereceğini duyurması üzerine servis minibüsçüleri eylem yaptı.

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

Pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis minibüsçüsü "Tahdit sözünüz tehdit oluyor" sloganıyla İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"TAHDİT TEHDİDE DÖNÜŞTÜ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir servisçi, "Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi.

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar? İmamoğlu'nun bu esnafa verdiği 'tahdit tehdit olmayacak' sözü var. Şu anda 'tahdit tehdit olmaya başladı'. İmamoğlu 25 Mayıs'tan sonra gelen korsan UBER'cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var.

SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

Bunun için biz İBB yetkililerini buraya bekliyoruz" dedi.

Son dakika: İBB önünde protesto gösterisi! Esnaftan Ekrem İmamoğlu'na plaka tepkisi | Video

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SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...
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