SON DAKİKA! İBB önünde sıcak dakikalar; Servisçi ve Taksiciler toplandı...

Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar? İmamoğlu'nun bu esnafa verdiği 'tahdit tehdit olmayacak' sözü var. Şu anda 'tahdit tehdit olmaya başladı'. İmamoğlu 25 Mayıs'tan sonra gelen korsan UBER'cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var.