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SON DAKİKA: Kamu kurumlarında Kodu dönemi başladı!

Son dakika gelişmesi... Kamu kurumlarında yeni dönem bugün başladı. Kamu kurumlarında artık işlem yapmak için vatandaşların Kodu sahibi olması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek ise kaymakamlık binası girişinde HES kodu denetimi yaparak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 10:59 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:03 ABONE OL
SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar () kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

Alınan karar sonrası Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, kaymakamlık binası girişinde işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşların kodu kontrolünü gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

kodu uygulaması denetiminde açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve İstanbul Valiliğimizin talimatları doğrultusunda bütün ve kuruşlarının girişlerinde "HES" kodunun zorunlu hale getirilmesinin ilk günü. Üsküdar Kaymakamlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte yığılmanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Personel girişimiz ile vatandaş girişimizi ayırdık. Personel girişinde ben dahil çalışan tüm arkadaşlarımız HES kod uygulamamızı göstererek içeri giriyoruz. Vatandaşlarımız ilk günde herhangi bir yığılma oluşmaması için sırayla "HES" kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak, Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlarımız ise burada HES kodunu alarak içeri girebilecekler" diye konuştu.

SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

HES KODU NASIL ALINIR?

1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, " Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. ...

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. ...

Örnek; HES 12345678901 1234 17. ...

3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!
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