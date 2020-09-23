SON DAKİKA: Kamu kurumlarında HES Kodu dönemi başladı!

HES kodu uygulaması denetiminde açıklamalarda bulunan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ve İstanbul Valiliğimizin talimatları doğrultusunda bütün kamu kurum ve kuruşlarının girişlerinde "HES" kodunun zorunlu hale getirilmesinin ilk günü. Üsküdar Kaymakamlığı olarak gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Girişte yığılmanın yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Personel girişimiz ile vatandaş girişimizi ayırdık. Personel girişinde ben dahil çalışan tüm arkadaşlarımız HES kod uygulamamızı göstererek içeri giriyoruz. Vatandaşlarımız ilk günde herhangi bir yığılma oluşmaması için sırayla "HES" kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak, Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlarımız ise burada HES kodunu alarak içeri girebilecekler" diye konuştu.