5 PKK’lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi. Öte yandan Erzincan ve Tunceli'de çok sayıda bombalı eyleme katılan ve arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı 'Baver Çektar' kod adlı Ahmet Herdem (33) Amasya'da intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildi. ANKARA