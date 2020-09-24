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Başsavcısı’nı hedef gösteren Cumhuriyet eski Muhabiri gözaltına alındı

Birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan eksi Muhabiri Alican Uludağ, Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman’ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Uludağ, her Pazartesi karakolda imza verecek.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 24.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 24.9.2020 11:13 ABONE OL
Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren Cumhuriyet eski Muhabiri gözaltına alındı

Yargı mensuplarını sık sık hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı hedef yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yüksel Kocaman hakkında hedef gösterir şekilde tweet atan Alican Uludağ, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL UYGULANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren şüpheli, eleştiri hakkını kullandığını iddia etti. Uludağ, daha sonra Soruşturma Savcısı tarafından adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi.

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Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren Cumhuriyet eski Muhabiri gözaltına alındı
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