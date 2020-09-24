Ankara Başsavcısı’nı hedef gösteren Cumhuriyet eski Muhabiri gözaltına alındı

Yargı mensuplarını sık sık hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı hedef yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yüksel Kocaman hakkında hedef gösterir şekilde tweet atan Alican Uludağ, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL UYGULANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren şüpheli, eleştiri hakkını kullandığını iddia etti. Uludağ, daha sonra Soruşturma Savcısı tarafından adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi.

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