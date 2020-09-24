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Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü

Başkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 19:40 Son Güncelleme: 24.9.2020 19:42 ABONE OL
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü
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