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mahkemede! 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Gazeteci ’a ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılamaya başlandı. Portakal, savunmasını yapmak için mahkemeye geldi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:27 Son Güncelleme: 24.9.2020 14:30 ABONE OL
Fatih Portakal mahkemede! 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan Tekalif-i Milliye'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesine gelen Portakal, duruşma sırasını bekliyor.

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Fatih Portakal mahkemede! 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor
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