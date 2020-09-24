FETÖ’cü polis, eşini tatil yalanı ile kandırmış

Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan kadın, yurt dışına kaçmak için eski polis olan eşinin kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Hükümlü A.Ç.T., mahkemeye gönderdiği ifadesinde, "Eşim bana Çanakkale'de bir tatil ayarladığını ve kıyafetlerimizi hazırlamam gerektiğini belirterek 'tatile gidiyoruz' dedi" ifadelerine yer verdi. Sanıklar, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişi ile yakalanmıştı. İki ismin de daha önce Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl ve 6 yıl hapisle cezalandırıldığı, denetimle serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.