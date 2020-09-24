FETÖ’nün avukat yapılanması çökertildi

İZMIR'DE FETÖ'nün "avukat yapılanmasına" yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyon kapsamında 4'ü avukat 5 şüpheli daha gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı böylece 60'a yükseldi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen ve yine avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonda ise görevinden daha önce ihraç edilmiş bir hakimin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda 12 zanlıdan 2'si tutuklandı. Tokat'taki operasyonda ise "mütevelli grubuna" bağlı 8 şüpheli gözaltına alındı.