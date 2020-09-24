Sahada ve masada tavizsiz olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün parti kurmaylarıyla biraraya geldiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi ve diyalog kanallarını hep açık tutacağını belirterek "Haklarımızı savunurken taviz vermeden hem masada hem sahada olacağız" dedi. Başkan Erdoğan, MKYK toplantısının başında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yumuşak gücü diplomasi ile sert gücü askeri varlığının birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler bize bir kez daha gösterdi ki önemli olan bu ikisini uygun zamanda ve gerektiğinde kullanarak netice almak. Doğu Akdeniz meselesinde diplomasinin tüm imkanlarını kullanmak önceliğimiz. Hem diplomasi ve diyalog kapılarını hep açık tutucağız. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin hak ve menfaatlerini taviz vermeden korumakta tereddüdümüz olmadığını her platformda vurgulamaya devam edeceğiz "ifadesini kullandı.Avrupa Birliği ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yaklaşımlarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni cesaretlendirdiğini belirten Erdoğan, ABD'nin bundan sonraki süreçte tarafsız kalmasını umduğunu kaydetti. Erdoğan, AB ile ilişkiler için de "Avrupa Türkiyesiz olmaz. Bunu hesaba katarak adım atmaları gerekir" diye konuştu.BAŞKAN Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil, eylemleriyle de ortaya koyduğunu belirtti. Yunanistan'ın tahriklerine rağmen Türkiye'nin sağduyulu tavrından taviz vermediğini vurgulayan Erdoğan, görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın atacağı adımlara bağlı olacağını ifade etti. Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine de işaret etti.İSTİKŞAFİ kelimesi tarafların eleştirel ancak yapıcı şekilde birbirlerinin düşünce ve görüşlerini ele almaları anlamına geliyor. İstikşafi görüşmelerde taraflar birbirine gerekli bilgiyi sağlar, anlaşmazlığı çözmek için öneriler ve karşı öneriler tartışılır. Karar almadan önce iki tarafın da görüş ve tezleri ele alınır. Diplomaside diyaloğu geliştirmek için tercih edilen istikşafi görüşmelere, taraflar arasında birçok sorun bulunduğunda başvurulur.Başkan Erdoğan, MKYK toplantısında Kovid -19 aşısı ile ilgili önümüzdeki günlerde güzel gelişmeleri kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı sunumda, dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kaya, sunumunda Almanya ve İngiltere'de okulların açık olduğunu, 10 yaş altı çocukların virüsten az etkilendiklerini belirterek, okulların tamamen açılması önerisinde bulundu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna işaret etti. Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.