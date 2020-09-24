Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM'lerdeki saat ayarlamaları da gündemde. Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.