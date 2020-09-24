Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

Savcılık devreye giriyor! ekim önlemleri belli oldu

Koronavirüs salgınının erken döneminde getirilen kısıtlamalar yerini tedbire bırakmıştı ancak vaka sayılarındaki artış nedeniyle, il bazında kısıtlama kararları alındı. geneli, maske takmayan ve diğer önlemlere uymayanlar için getirilen para cezası, alınan katı önlemler arasında yer alıyor. Para cezasının caydırıcı olmadığı durumlar için hapis cezası gündemde! Peki, kurallara uymayanlar için olası bir hapis cezası uygulaması nasıl sağlanacak? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:12 Son Güncelleme: 24.9.2020 08:14 ABONE OL
Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı. Şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.

Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

CEZALAR İŞLEMDE

Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.

Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

SAVCILAR DEVREDE

Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.

Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM'lerdeki saat ayarlamaları da gündemde. Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.

Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu

72 KİŞİ VEFAT ETTİ, YENİ VAKA 1767

'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 711 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 112 bin 102 test yapıldı, 1767 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 308 bin 69'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı ise 1561 oldu. Dün 1027 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 270 bin 723'e ulaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Savcılık devreye giriyor! Koronavirüste ekim önlemleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA