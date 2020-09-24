Son dakika: İstanbul'da öğrenci ve personel servislerine büyük zam!

İBB UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda, öğrenci ve personel servislerinin zam teklifi ele alındı. 11.50 oranındaki zam teklifi UKOME heyeti tarafından oylanarak kabul edildi.

6 BİN TAKSİ TEKLİFİNE İKİNCİ RET

Ayrıca İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de kabul edilmeyerek alt komisyona sevk edildi. Oturumu yöneten İBB meclisi konuşmaların ardından teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif, oy birliği ile alt komisyona havale edildi.