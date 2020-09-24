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Van'da 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

'nce jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu 'lı 1 teröristin İpekyolu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:26 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:26 ABONE OL
Van'da 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 24 Eylül 2020 günü Van İli İpekyolu ilçesinde teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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Van'da 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
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