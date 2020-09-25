7 HDP'li isim hakkında son dakika gelişmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir" denildi.

Kobani olayları operasyonu! Başsavcılık: 7 HDP'li hakkında fezleke düzenlenecek | Video

NE OLMUŞTU?

Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Son dakika haberi: Ankara merkezli PKK/KCK operasyonunda 82 gözaltı kararı! 6 - 8 Ekim faillerine operasyon | Video

KRİTİK İSİMLER VAR

Gözaltı kararı verilen isimler arasında Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Ayna, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor... İstanbul'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltına alınan Ayn El Arap soruşturması şüphelileri İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.