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’lilerin algısı ellerinde patladı! Shoplu cenaze aracı skandalı

Cumhuriyet Halk Partililer bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı. İnternette bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu görsel birçok ’li hesap tarafından paylaşıldı. Algı, fotoğrafın gerçek halinin ortaya çıkmasıyla ellerinde patladı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 16:03 Son Güncelleme: 25.9.2020 16:07 ABONE OL
CHP’lilerin algısı ellerinde patladı! Shoplu cenaze aracı skandalı

Cumhuriyet Halk Partililer bu kez de Cadillac marka bir cenaze aracı üzerinden algı yaratmaya çalıştı.

İnternette bulunan bir aracın üzerine photoshop marifetiyle Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk bayrağı eklendi. Bu fotoğraf ardından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görsel birçok CHP'li hesap tarafından paylaşıldı.

YALAN

750 BİN DOLARLIK CADİLLAC

Sosyal medyada algı yaratmaya kalkan CHP'liler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak "Cumhurbaşkanlığı araç filosu 750 bin dolarlık! Cadillac marka cenaze aracı katıldı" sözleriyle kamuoyunda algı çalışmalarına kalkıştı. Ancak fotoğrafın gerçek hali ortaya çıkınca CHP'lilerin algısı ellerinde patladı.

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CHP’lilerin algısı ellerinde patladı! Shoplu cenaze aracı skandalı
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